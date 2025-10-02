الخميس 02 أكتوبر 2025
غرامة 20 ألف جنيه لسيدة ابتزت مديرها بعقد زواج عرفي بقنا

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الأولى جنح، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا، وشريف عبدالحميد، وحضور زياد ضياء، وكيل النيابة، وأمانة سر مدحت يوسف الهواري، وجاد خلف النجار، بتغريم سيدة 20 ألف جنيه، بتهمة تهديد وابتزاز مديرها بدفع مبلغ مالي لها أو تدعي زواج عرفي بينهما، عبر رسائل نصية على تطبيق واتس آب.

تفاصيل الواقعة 

ترجع بداية القضية إلى شهر مايو من العام الحالي 2025، عندما حرر شخص محضرًا لتضرره من سيدة تُدعى ج، لقيامها بالتشهير به وابتزازه بطلب مبلغ مالي للتوقف عن تهديده، وذلك لأنها كانت تعمل بشركته الخاصة وطردها بسبب عدم انتظامها بمواعيد العمل، وتفاجأ بعد ذلك أنها تدعي زواجها منه عرفيًا.

وأوضحت التحريات أن المتهمة قامت بتهديد المجني عليه وابتزازه بالدفع مبلغ 200 ألف جنيه مقابل السكوت عن التشهير به بأنه متزوجها عرفيًا، عبر رسائل نصية عبر تطبيق واتساب، ولم تتوصل التحريات إلى صحة وجود علاقة زواج عرفي بينهما من عدمه.

تم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا جنح اقتصادي قنا، والتي قضت بتغريم المتهمة 20 ألف جنيه بتهمة تهديد وابتزاز صاحب العمل مديرها مقابل مبلغ 200 ألف جنيه، عبر تطبيق واتس آب.

