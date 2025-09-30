الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق قنا نجع حمادي

اسعاف
اسعاف

أصيب 14 شخصًا في حادث على الطريق الزراعي الشرقي بين مدينتي قنا ونجع حمادي، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى نجع حمادي العام.

 

تفاصيل الواقعة في قنا

 كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات مرفق إسعاف قنا مفاده وقوع حادث عند مدخل قرية بركة في مدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، حيث انقلبت سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من الركاب في طريقها من مدينة نجع حمادي إلى مدينة قنا، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا بإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وجروح قطعية.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، بقيادة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات قنا العام ونجع حمادي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وشهدت المنطقة حالة من الاستنفار بين الأجهزة الأمنية التي فرضت كردونًا أمنيًّا لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدس، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.

