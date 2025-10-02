محافظ الإسكندرية: جاري إنشاء 20 مدرسة بـ5 إدارات تعليمية

قال الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية: إن المحافظة تشهد طفرة في مجال إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية، حيث تم الانتهاء من إنشاء 43 مدرسة جديدة تضم 1012 فصلًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2024/ 2025 موزعة على 7 إدارات تعليمية (المنتزه - شرق - وسط - غرب - العجمي - العامرية - برج العرب).

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الطموحة للتوسع في إنشاء المدارس الحديثة، بما يضمن تهيئة بيئة تعليمية جاذبة ومتكاملة تسهم في خفض الكثافة داخل الفصول وتوفير مناخ دراسي ملائم لأبنائنا الطلاب.

وأضاف أنه جاري العمل حاليًا على إنشاء 20 مدرسة جديدة بطاقة 499 فصلًا دراسيًا موزعة على 5 إدارات تعليمية (المنتزه – شرق – وسط – العامرية – برج العرب)، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة الأبنية التعليمية برئاسة المهندسة/ هالة عبد الله، في مجال التوسع والصيانة والتطوير، وهو ما يعزز قدرة المحافظة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، ويحد بشكل ملموس من ظاهرة التكدس داخل الفصول.

من جانبها، أوضحت رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن الهيئة انتهت من تنفيذ أعمال صيانة شاملة لـ 60 مدرسة، تضم 1671 فصلًا دراسيًا موزعة على 9 إدارات تعليمية، مؤكدًا أن هذه الجهود تضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة عالية، وتواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية في تطوير البنية التحتية لقطاع التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

