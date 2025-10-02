الخميس 02 أكتوبر 2025
مصدر بالأهلي يكشف مفاجأة بشأن عماد النحاس

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم قد يستمر حتى بطولة أمم أفريقيا المقبلة في ديسمبر 2025، مؤكدا أن كل الخيارات مطروحة في ملف المدير الفني الأجنبي. 

أضاف المصدر: طالما ظلت النتائج جيدة فقد يستمر النحاس لحين إشعار آخر وحال العثور على مدرب جيد سيتم التعاقد معه فورا ولكن المؤكد لن يكون هناك تعجل في القرار. 

 يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدا الجمعة معسكرا مغلقا، استعدادا لمباراة كهرباء الإسماعيلية المرتقبة بعد غد السبت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

 من المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

