شعبة الاتصالات: الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الأعمال و78% من المؤسسات تدخل السباق

كشف معتز عمران صالح، عضو شعبة الاتصالات والتكنولوجيا بالغرفة التجارية وخبير تكنولوجيا المعلومات، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا تجريبيًا، بل أصبح مؤشرًا رئيسيًا للتنافسية.

توظيف الذكاء الإصطناعي في الوظائف

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية، إلي أنه وفقًا لمسح عالمي أجرته ماكنزي عام 2025، فإن 78% من المؤسسات على مستوى العالم باتت توظف الذكاء الاصطناعي في وظيفة واحدة على الأقل، خاصة في مجالات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء.

مكاسب مالية يصعب تجاهلها

وأوضح معتز عمران أن الشركات التي تستثمر في التخصيص عبر الذكاء الاصطناعي تحقق عوائد مميزة؛ حيث يمكن أن تزيد الإيرادات بنسبة 5–15%، وتقلل تكلفة اكتساب العملاء حتى 50%، مع رفع عائد الإنفاق التسويقي بنسبة تتراوح بين 10–30%. أما المؤسسات الرائدة في التخصيص، فتتجاوز إيراداتها منافسيها بنسبة 40%.

المبيعات والتسويق في الصدارة

وبيّن أنه البيانات العالمية الأخيرة أكدت أن التسويق والمبيعات يمثلان أكبر مجالات القيمة المضافة بالذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل البرمجيات، الإعلام، السفر، والاتصالات، ما دفع الكثير من الشركات إلى دمج التكنولوجيا داخل سلاسل القيمة بالكامل بدلًا من الاكتفاء بتجارب محدودة.

أدوات تعزز تجربة العملاء

وأشار إلى أن أبرز الاستخدامات العملية للذكاء الاصطناعي تشمل تحليل البيانات الضخمة، التجزئة الدقيقة، النمذجة التنبؤية، إنتاج المحتوى الذكي، التخصيص الفوري عبر القنوات، متابعًا: هذه الأدوات ساهمت في تحسين تجربة العملاء وزيادة معدلات التحويل بشكل ملحوظ.

توقعات المستهلكين وتحديات السوق

ولفت عمران إلى أن 71% من المستهلكين يتوقعون تفاعلات مخصصة، بينما 76% قد يغيرون العلامة التجارية إذا لم يحصلوا على تجربة مرضية. لذلك، فإن الاستثمار في التخصيص بالذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة للحفاظ على العملاء قبل التفكير في جذب عملاء جدد.

المرحلة القادمة: الحوكمة والفرق المتخصصة

واختتم بالقول إن مستقبل الذكاء الاصطناعي في التسويق لن يتوقف عند تبني الأدوات، بل سيتطلب حوكمة واضحة للبيانات، تشكيل فرق هجينة تجمع بين خبرات المحتوى والتحليل والامتثال، ربط التطبيقات بأهداف قابلة للقياس مثل زيادة الإيرادات أو رفع معدلات الاحتفاظ بالعملاء، متابعًا: وبذلك يتحول الذكاء الاصطناعي من مجرد ميزة تشغيلية إلى رافعة استراتيجية تعيد تعريف التسويق كمحرك أساسي للنمو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.