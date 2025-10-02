الخميس 02 أكتوبر 2025
الإيطالي مارياني موريزيو حكما للقاء مصر وتشيلي في مونديال الشباب

الحكم الإيطالي مارياني
الحكم الإيطالي مارياني موريزيو، فيتو

مونديال الشباب، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تعيين طاقم تحكيم إيطالي بقيادة الإيطالي مارياني موريزيو لإدارة لقاء منتخب مصر أمام تشيلي ضمن منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.

الإيطالي مارياني موريزيو حكمًا للساحة ويعاونه كل من بيندوني دانييلي مساعد أول وتيجوني ألبرتو والإسباني سانشيز مارتينيز خوسيه ماريا حكما رابعا والاسباني لوبيز دي كيرنج حكم احتياطي.

 

موعد مباراة مصر أمام تشيلي

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم السبت 4 أكتوبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثانية صباحًا "فجرًا" بتوقيت القاهرة على إستاد خوليو مارتينيز برادانوس بالعاصمة سانتياجو في ختام منافسات دوري المجموعات من كأس العالم للشباب تحت ٢٠ عامًا.

من الحكم ماريانو موريزيو ؟

يعد الإيطالي مارياني موريزيو من افضل حكام النخبة في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي يبلغ من العمر ٤٣ عامًا ويعد من أفضل الحكام في الدوري الايطالي وكما أدار لقاء نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين العام الماضي بين اتحاد جدة والقادسية.

