الإيطالي مارياني موريزيو حكما للقاء مصر وتشيلي في مونديال الشباب

مونديال الشباب، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تعيين طاقم تحكيم إيطالي بقيادة الإيطالي مارياني موريزيو لإدارة لقاء منتخب مصر أمام تشيلي ضمن منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.

الإيطالي مارياني موريزيو حكمًا للساحة ويعاونه كل من بيندوني دانييلي مساعد أول وتيجوني ألبرتو والإسباني سانشيز مارتينيز خوسيه ماريا حكما رابعا والاسباني لوبيز دي كيرنج حكم احتياطي.

موعد مباراة مصر أمام تشيلي

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم السبت 4 أكتوبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثانية صباحًا "فجرًا" بتوقيت القاهرة على إستاد خوليو مارتينيز برادانوس بالعاصمة سانتياجو في ختام منافسات دوري المجموعات من كأس العالم للشباب تحت ٢٠ عامًا.

من الحكم ماريانو موريزيو ؟

يعد الإيطالي مارياني موريزيو من افضل حكام النخبة في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي يبلغ من العمر ٤٣ عامًا ويعد من أفضل الحكام في الدوري الايطالي وكما أدار لقاء نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين العام الماضي بين اتحاد جدة والقادسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.