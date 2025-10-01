الأربعاء 01 أكتوبر 2025
موعد مباراة منتخب مصر أمام تشيلي في مونديال الشباب والقناة الناقلة

خسر منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 سنة، أمام  نيوزيلندا، بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب خوليو مارتينيز بالعاصمة التشيلية سانتياجو، في الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل.

 

موعد مباراة مصر وتشيلي والقناة الناقلة

ويلتقي منتخب مصر للشباب في الجولة الأخيرة بدور المجموعات نظيره منتخب تشيلي مستضيف البطولة، على ملعب خوليو مارتينيز بالعاصمة التشيلية سانتياجو.

وتقام مباراة مصر أمام تشيلي يوم السبت المقبل 4 أكتوبر، وتنطلق صافرتها في تمام الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة بي إن سبورت المجانية المفتوحة على الهواء مباشرة.

 

ترتيب مجموعة منتخب الشباب 

تشيلي 3 نقاط - سجل 2 استقبل 1 (فارق +1)

اليابان 3 نقاط - سجل 2 استقبل 0 (فارق +2)

نيوزيلندا 3 نقاط - سجل 3 واستقبل 3 (فارق 0)

مصر 0 نقاط -سجل 1 واستقبل 4 (فارق -3)

 

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا بمونديال الشباب كالتالي

ودخل منتخب مصر تحت 20 سنة مباراته أمام نيوزيلندا بتشكيل مكون من:


أحمد وهب حارس مرمي 
الدفاع: 

معتز محمد  
أحمد عابدين 
عبد الله البوستنجي
مهاب سامي
خط الوسط: 
تيبو جبريال
سليم طلب 
أحمد كاباكا

الهجوم: 
محمد عبد الله 
مؤمن شريف 
أحمد نايل

 

وخسر منتخب مصر مباراة الجولة الأولى في مونديال الشباب أمام منتخب اليابان بهدفين نظيفين، في افتتاح مواجهات المجموعة الأولى، التي تضم معهما منتخبا نيوزيلندا وتشيلي صاحب الضيافة.

 

نظام التأهل لدور الـ16 في مونديال الشباب

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من مجموعات البطولة الـ6 إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

