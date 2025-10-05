تبدأ من 250 جنيها، أنواع وأسعار أجهزة قياس السكر بالأسواق (فيديو وصور)

تعتبر أجهزة قياس السكر من الأدوات الحيوية لمرضى السكري، الذين تتزايد أعدادهم بشكل مستمر، خاصة بين كبار السن، مما يجعل متابعة مستويات السكر في الدم ضرورة يومية للحفاظ على صحتهم.

في منطقة القضاعي بشبرا مصر، يشهد سوق الأجهزة الطبية تنوعًا كبيرًا في أنواع وموديلات أجهزة قياس السكر، بالإضافة إلى تفاوت في الأسعار والسياسات التسويقية التي تتبعها الشركات المصنعة، والتي تؤثر بشكل مباشر على الصيدليات والمستهلكين.



أسعا أجهزة قياس السكر

يقدم عمر أحمد، أحد موزعي الأجهزة الطبية بالجملة للصيدليات، نظرة شاملة على أبرز الأجهزة المتوفرة في السوق.

تتراوح هذه الأجهزة بين الأنواع الاقتصادية وذات الجودة العالية، وتختلف في المنشأ والضمان وعدد الشرائط المرفقة.



أسعار أجهزة السكر في مصر

On Call Plus (ألماني): يعتبر من الأجهزة المرموقة بسعر 350 جنيها مصريا للجهاز. تتميز شرائطه بسعر 250 جنيها لـ 50 شريط، أي 125 جنيها لـ 25 شريط.

Rightest (تايواني): يأتي مع 25 شريطا بسعر 250 جنيها مصريا.

Gluco Doctor Auto (تايواني): جهاز محترم بضمان، مرفق معه 25 شريطا، بسعر 400 جنيه مصري.

Accu-Chek (ألماني): من الأجهزة الأعلى طلبًا في السوق. الجهاز يأتي مع 10 شرائط بسعر 350 جنيها، لكن أسعار الشرائط الخاصة به مرتفعة، حيث يبلغ سعرها 490 جنيهًا مصريًا.

Fine Test (كوري): جهاز جيد ولكنه يعاني من نقص في السوق بسبب الإقبال الشديد عليه، يأتي مع 25 شريطا بسعر 250 جنيها مصريا.

CareSens N Fit (كوري): جهاز عالي الجودة وعليه إقبال كبير، سعره 325 جنيها بدون شرائط، والشرائط بسعر 185 جنيها.

Fine Test Lite (تايواني): جهاز نظيف واقتصادي، بسعر 200 جنيه مصري ويأتي معه 25 شريطا.

Direct (تايواني): جهاز متميز يأتي مع 25 شريطا وسعره 300 جنيه مصري.

Rightest (تايواني): من الأجهزة المحترمة في السوق، يأتي مع 10 شرائط بسعر 250 جنيها مصريا.

من الأجهزة المحترمة في السوق، يأتي مع 10 شرائط بسعر 250 جنيها مصريا. Perfecta (إيطالي تقفيل صيني): لم يتم ذكر سعره أو تفاصيل شرائطه، لكن وجوده يدل على التنوع في المصادر.





أسباب ارتفاع أسعار شرائط أجهزة السكر وتغيرات السوق

يشير السيد عمر أحمد إلى استراتيجية تسويقية تتبعها بعض الشركات المصنعة تساهم في ارتفاع أسعار الشرائط. تقوم هذه الشركات بإصدار الأجهزة، ثم بعد فترة ترفع أسعار شرائط الأجهزة القديمة لجعلها غير مرغوبة وتشجيع المستهلكين على التحول إلى الأجهزة الجديدة التي تأتي بشرائط بأسعار أقل في البداية، بهدف زيادة المبيعات. هذه السياسة تضع عبئًا ماليًا على المرضى الذين يعتمدون على أجهزة معينة، وتدفعهم نحو شراء أجهزة جديدة باستمرار.

الإقبال على شراء الأجهزة الجديدة

يتأثر الإقبال على شراء أجهزة السكر الجديدة بعدة عوامل رئيسية:

خطورة مرض السكري: المتابعة اليومية لمستوى السكر ضرورية للغاية، خاصة لكبار السن، مما يدفع المرضى وأسرهم إلى الحرص على اقتناء هذه الأجهزة. ارتفاع أسعار الشرائط القديمة: كما ذكر سابقًا، فإن زيادة أسعار الشرائط الخاصة بالأجهزة القديمة تعد دافعًا قويًا للمرضى لشراء أجهزة جديدة ذات شرائط أرخص نسبيًا، مما يحقق لهم توفيرًا على المدى الطويل. التطور التكنولوجي: تقدم الأجهزة الجديدة غالبًا مزايا إضافية أو دقة أعلى أو سهولة في الاستخدام، مما يجذب المستهلكين.



سوق أجهزة قياس السكر في منطقة القضاعي بشبرا مصر سوق حيوي وديناميكي، يتأثر بعوامل متعددة مثل تنوع المنتجات، واستراتيجيات التسعير من قبل الشركات المصنعة، واحتياجات المرضى.

ورغم التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الشرائط القديمة، إلا أن الإقبال مستمر على الأجهزة الجديدة بفضل الوعي بخطورة المرض وضرورة المتابعة المستمرة.

