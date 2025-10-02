أمين الأعلى للجامعات: الذكاء الاصطناعي قادر على إعادة تشكيل طرق التعليم وأساليب البحث

أكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن قطاع التعليم العالي يشهد مرحلة مفصلية تتطلب استشراف المستقبل، وتوجيه أدواته بما يخدم رسالة الجامعات المصرية في بناء الإنسان وإنتاج المعرفة.



ولفت رفعت خلال كلمته في افتتاحية الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الذكاء الاصطناعي أحد أبرز هذه الأدوات، لما له من قدرة على إعادة تشكيل طرق التعليم وأساليب البحث، وتمكين أعضاء هيئة التدريس والطلاب من تحقيق مستويات أعلى من الإبداع والابتكار.

وأشار رفعت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات عمل على وضع هذا الدليل ليكون مرجعًا واضحًا لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات، مستندًا في ذلك إلى أفضل الممارسات الدولية، والمواثيق الأخلاقية، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن الدليل يساهم في دعم متخذي القرار داخل المؤسسات الأكاديمية من خلال توفير آليات تنفيذية ونماذج عملية يمكن الاستناد إليها في تطبيق السياسات.

ونوه بأن التزام الجامعات المصرية بمبادئ هذا الدليل سيمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق الاستخدام الآمن والهادف لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضمان تكافؤ الفرص الأكاديمية.

إطلاق الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 30-9-2025 عن اعتماده رسميًا الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتضمن الدليل الإطار الإستراتيجي والتنظيمي، والمبادئ والضوابط الأخلاقية، ومجالات الاستخدام في التعليم العالي ودور الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وإدارة المخاطر، والتوصيات والسياسات التنفيذية.

وللاطلاع على الدليل يمكن الضغط هنــــا.

