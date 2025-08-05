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رياضة

أنشيلوتي يستقر على إعادة نيمار إلى منتخب البرازيل

نيمار، فيتو
نيمار، فيتو

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، على إعادة نجم سانتوس نيمار دا سيلفا إلى منتخب السيليساو، بداية من المعسكر المقبل.

 

منتخب البرازيل يواجه تشيلي وبوليفيا

ومن المنتظر أن يواجه منتخب البرازيل نظيريه تشيلي وبوليفيا في التوقف الدولي المقرر في شهر سبتمبر المقبل، ضمن الجولتين 17 و18 من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

 

نيمار يعود إلى قائمة منتخب البرازيل 

وأكد "فابريزيو رومانو"، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فإن أنشيلوتي يخطط لاستدعاء نيمار لمعسكر البرازيل الشهر المقبل.

وغاب نيمار عن التجمع الأخير لمنتخب البرازيل، في يونيو الماضي، وهو المعسكر الأول للسيليساو تحت قيادة أنشيلوتي.

وتولى أنشيلوتي قيادة منتخب البرازيل في يونيو الماضي، بعد رحيله عن تدريب ريال مدريد.

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