أنشيلوتي يستقر على إعادة نيمار إلى منتخب البرازيل

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، على إعادة نجم سانتوس نيمار دا سيلفا إلى منتخب السيليساو، بداية من المعسكر المقبل.

منتخب البرازيل يواجه تشيلي وبوليفيا

ومن المنتظر أن يواجه منتخب البرازيل نظيريه تشيلي وبوليفيا في التوقف الدولي المقرر في شهر سبتمبر المقبل، ضمن الجولتين 17 و18 من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

نيمار يعود إلى قائمة منتخب البرازيل

وأكد "فابريزيو رومانو"، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فإن أنشيلوتي يخطط لاستدعاء نيمار لمعسكر البرازيل الشهر المقبل.

وغاب نيمار عن التجمع الأخير لمنتخب البرازيل، في يونيو الماضي، وهو المعسكر الأول للسيليساو تحت قيادة أنشيلوتي.

وتولى أنشيلوتي قيادة منتخب البرازيل في يونيو الماضي، بعد رحيله عن تدريب ريال مدريد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.