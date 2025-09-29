الكشف عن موعد عودة نيمار مع سانتوس البرازيلي بسبب الإصابة

كشف مارسيلو تيكسيرا، رئيس نادي سانتوس البرازيلي، عن تفاصيل ومدة غياب البرازيلي نيمار لاعب الفريق، بسبب الإصابة.

ويعاني نيمار صاحب الـ33 عاما من إصابة عضلية، تعرض لها قبل أسبوعين.

وقال تيكسيرا، في تصريحات نقلتها شبكة "جلوبو إسبورتي" البرازيلية، إن نيمار سيكون عليه الانتظار حتى نوفمبر لكي يعود للعب مجددا مع سانتوس، وفقا لتقديرات الطاقم الطبي في النادي.

وأوضح رئيس النادي البرازيلي أن نيمار سيلتحق بسانتوس في المراحل الأخيرة من الدوري البرازيلي الذي يختتم في السابع من ديسمبر المقبل، والذي يُصارع فيه سانتوس من أجل البقاء بين الكبار وعدم الهبوط.



ومنذ عودته إلى سانتوس مطلع العام الحالي، عانى نيمار من عدة إصابات حرمته من اللعب بشكل منتظم، وخاض 21 مباراة فقط، وسجل فيها 6 أهداف.



هذه الإصابات ليست جديدة على نيمار، فقد عانى من سلسلة من الإصابات طوال مسيرته، بدءًا من الإصابات العضلية البسيطة للإصابات الخطيرة مثل تمزق الرباط الصليبي الذي أبعده عن الملاعب لمدة عام تقريبًا.

قبل عودته إلى سانتوس، وقع نيمار مع الهلال السعودي في صيف 2023، لكنه لم يتمكن من تقديم الأداء المتوقع بسبب إصابة خطيرة في الرباط الصليبي لركبته اليسرى في أكتوبر 2023، خلال مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي ضد الأوروجواي (0-2) في مونتيفيديو.

هذه الإصابة وقعت قبل شهرين فقط من انضمامه إلى الهلال، مما جعل تجربته في الدوري السعودي محدودة للغاية.

خلال فترته مع الهلال، لعب نيمار 7 مباريات فقط، سجل خلالها هدفًا واحدًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

