خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الأربعاء

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة اليوم الأربعاء أول جلسات شهر أكتوبر بالبورصات الخليجية حيث مالت المؤشرات إلى المنطقة الخضراء.



ففي المملكة العربية السعودية



ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.1% وتقدر ب نقطة واحدة ليصل الي 11505 نقاط بقيم تداول تجاوز 4 مليارات ريال.



وفي الكويت



ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.72% وتقدر بـ 62 نقطة ليصل الي 8566 نقطه بقيم تداول تجاوز 45 مليون دينار.



وفي الإمارات



ارتفعت مؤشرات الأسواق وتواجدت بالكامل في المنطقة الخضراء.



ففي سوق دبي ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.56% وتقدر ب 33 نقطة ليصل إلى 5867 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.06% وتقدر بـ 7 نقاط ليصل إلى 10020 نقطة بقيم تداول تجاوز 3 مليارات درهم.

أما عن أداء الأسواق الخليجية خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام.فقد ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 13.2% ليغلق عند 5839 نقطة ليربح سوق دبي 88.55مليار درهم.



وفي سوق أبوظبي ارتفع مؤشر السوق بنسبة 6.32% ليغلق عند 10014 نقطة.



وفي الكويت



ارتفعت مؤشرات السوق الكويتي بنسبة 19.56% في حين انخفض مؤشر السوق السعودية بنسبة 4.76%.

