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اقتصاد

تباين أداء المؤشرات الخليجية في أول تداولاتها بعد إجازة عيد الأضحى

حنان رمسيس، فيتو
حنان رمسيس، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الثلاثاء أولى جلسات الأسبوع بعد عيد الأضحى المبارك، حيث تباين أداء المؤشرات الخليجية.

كما توجد بعض الأسواق ما زالت في إجازة مثل المملكة العربية السعودية والتي أغلق مؤشرها الرئيسي جلسات قبل عيد الاضحي المبارك عند مستوى 11004 نقاط، وقد أعلنت الدولة إدارة أنجح موسم للحجيج هذا العام.

وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.69% وهي تقدر بـ 50 نقطة ليصل إلى 7225 نقطة بقيم تداول تقارب 50 مليون دينار.

وفي الإمارات

تباينأداء المؤشرات حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.01% وهي تقدر بـ 5 نقاط ليصل إلى 5597 نقطة في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.13% وهي تقدر بـ 14 نقطة ليصل إلى 9748 نقطة بإجمالي قيم تداول تصل إلى 2.5 مليار درهم.

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