الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة غزل المحلة وسط أجواء ساخنة

يواصل نادي الزمالك استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط حالة من التركيز الشديد داخل الفريق، إلى جانب عدد من الملفات الداخلية التي تشغل إدارة القلعة البيضاء في الفترة الحالية، أبرزها واقعة شيكو بانزا، وتجهيز اللاعبين المصابين والصفقات الجديدة.

استئناف التدريبات وسط تركيز على تصحيح الأخطاء

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الخميس على ملعب النادي، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة الأهلي الأخيرة.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة فيريرا إلى تصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاء القمة والعمل على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا من أجل العودة إلى الانتصارات أمام غزل المحلة.

كما يركز المدرب على معالجة بعض النقاط الدفاعية وتطوير الفاعلية الهجومية بعد تراجع الأداء في الفترة الماضية.

تحذير صارم لـ شيكو بانزا بعد فيديو مثير للجدل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي وجهت تحذيرًا رسميًا للمهاجم الأنجولي شيكو بانزا، بعد انتشار فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ظهر فيه وهو يرقص بطريقة غريبة أثارت تساؤلات الجماهير.

وأوضح المصدر أن الفيديو قديم وتم تصويره قبل مباراة القمة أمام الأهلي، ولا علاقة له بهزيمة الفريق الأخيرة، لكن النادي شدد على ضرورة التزام اللاعب وعدم إثارة الجدل على السوشيال ميديا خلال هذه الفترة الحساسة.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الإدارة على الحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيت الجماهير أو الجهاز الفني.

جاهزية ثلاثي الوسط قبل المحلة

في سياق متصل، أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الثنائي محمود جهاد وأحمد ربيع، لاعبي وسط الفريق، أصبحا جاهزين للمشاركة في مباراة غزل المحلة المقبلة.

وأضاف المصدر أن محمد شحاتة، لاعب الوسط، سيخضع لفحص طبي غدًا الخميس لتحديد موقفه النهائي من اللقاء، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ويُعد هذا الملف من أولويات الجهاز الفني، الذي يسعى لتوفير كل البدائل في وسط الملعب لتأمين السيطرة على منطقة العمليات خلال المباراة.

برنامج بدني خاص لتجهيز سيف الجزيري

كما وضع الجهاز الفني برنامجًا بدنيًا مكثفًا للمهاجم التونسي سيف الجزيري، من أجل تجهيزه بشكل كامل للمشاركة أمام غزل المحلة.

ويرغب الجهاز في رفع معدلات اللياقة البدنية للاعب بعد فترة من قلة المشاركة، ليكون في أفضل حالاته الفنية والبدنية، خصوصًا أن الفريق في حاجة إلى استعادة القوة الهجومية أمام المنافسين.

استعدادات مكثفة قبل المواجهة

تعكس هذه التحركات حجم التركيز داخل نادي الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة، إذ يسعى الجهاز الفني والإدارة إلى تهيئة الأجواء المناسبة للفريق بعد الهزيمة الأخيرة أمام الأهلي.

ويدرك الجميع أن الفوز بالمباراة المقبلة سيكون خطوة مهمة لاستعادة التوازن وطمأنة الجماهير، قبل الدخول في سلسلة من المواجهات القوية في بطولة الدوري.

