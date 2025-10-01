عودة خدمة الإنترنت والاتصالات للعمل في أفغانستان بعد توقف دام 48 ساعة

أفادت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء بعودة خدمة الإنترنت والاتصالات للعمل في أفغانستان بعد توقف دام 48 ساعة.

وكانت حثت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، أمس الثلاثاء، حركة طالبان على إعادة خدمات الإنترنت والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، قائلةً إن انقطاع الإنترنت الذي فرضته الحكومة في كابول قد جعل البلاد "معزولة تمامًا" عن العالم الخارجي.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، يُعدّد هذا الانقطاع، الذي أُبلغ عنه الاثنين الماضي الأول على مستوى البلاد منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، وكان جزءًا من حملتها المعلنة على ما أسمته بـ"الفساد الأخلاقي".

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان إن انقطاع الإنترنت هدد الاستقرار الاقتصادي وفاقم إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، محذرة من أن انقطاع الإنترنت "يُشل الأنظمة المصرفية والمالية، ويُعزل النساء والفتيات، ويُحد من إمكانية الحصول على الرعاية الطبية والتحويلات المالية، ويُعطل حركة الطيران".

وقالت بعثة الأمم المتحدة إن انقطاع الإنترنت امتد منذ أن فرضته حركة طالبان لأول مرة في 16 سبتمبر، وشمل جميع أنحاء البلاد في 29 سبتمبر، مضيفة أنها ستواصل الضغط على السلطات في أفغانستان لاستعادة الوصول إلى الإنترنت "دعمًا للشعب الأفغاني".

