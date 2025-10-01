الأربعاء 01 أكتوبر 2025
حوادث

حجز اثنين من صناع المحتوى لاتهامهما بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء

أمرت نيابة الشرابية بحجز اثنين من صُنّاع المحتوى لاتهامهما بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية والتحفظ علي الهواتف المحمول والادوات المستخدمة في التصوير.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بتصوير مقاطع فيديو يظهر خلالها برفقة ابن عمه، وتقديم محتوى يتنافى مع القيم المجتمعية والأعراف الأخلاقية، ونشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط القائم على النشر والمقيم بدائرة قسم الشرابية بالقاهرة، وكذلك ابن عمه المقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية.

وبمواجهتهما، أقرا بإدارتهما للحساب المذكور، وبقيامهما بتصوير ونشر تلك المقاطع بهدف تحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة مواقع التواصل الاجتماعي الهواتف المحمول قطاع الأمن العام قسم الشرابية ب

