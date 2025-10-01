أسامة ربيع: التوافق على مشروعات مشتركة بين هيئة القناة والترسانات الكبرى بكوريا الجنوبية

منحة تمويلية من كوريا الجنوبية لإنشاء قاعة وفصول دراسية ومحطة تدريب للتموين بالغاز الطبيعي بمركز التدريب المهني التابع للهيئة

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، بارك بوم كي المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور السفير كيم يونغ هيون سفير جمهورية كوريا الجنوبية بمصر، والفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

يأتي ذلك على هامش زيارته الرسمية للقاهرة، وتستهدف الزيارة التعرف عن قرب على قناة السويس ومشروعاتها التنموية.

في مستهل اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون التي تجمع هيئة قناة السويس بالعديد من المؤسسات والشركات بكوريا الجنوبية والتي تأتي انعكاسا لما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تقارب وتعاون وثيق، متمنيا نجاح المساعي المشتركة الرامية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات المختلفة.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس والترسانات الكبرى بكوريا الجنوبية

وأوضح رئيس الهيئة أن التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس والترسانات الكبرى بكوريا الجنوبية أثمر عن التوافق على عدة مشروعات مشتركة من بينها تنفيذ شركة هيونداي كوربريشن منحة تمويلية لإنشاء قاعة وفصول دراسية بمركز التدريب المهني التابع للهيئة ببورسعيد، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الإنشائية والمدنية لإنشاء محطة تدريب بإحدى القاعات التدريبية لتدريب الطلاب على مهارات العمل وعمليات تموين الوحدات البحرية بمحطات الغاز الطبيعي المسال.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

توفير تمويل لتبادل الخبرات وبناء 6 قاطرات

وأضاف الفريق ربيع أن التعاون امتد ليشمل توفير تمويل ميسر وتبادل الخبرات لبناء 6 قاطرات تعمل بالغاز الطبيعي المسال، وبناء محطة لتموين الوحدات البحرية بالغاز الطبيعي المسال، علاوة على تحويل معديتين للعمل بالغاز الطبيعي المسال بدلا من الوقود الأحفوري ضمن استراتيجية الهيئة للتحول الأخضر والإعلان عن قناة السويس "القناة الخضراء".

وأبدى رئيس الهيئة استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لعقد شراكات وجذب استثمارات من كوريا الجنوبية في مجال الصناعات البحرية وتقديم الخدمات اللوجيستية.

قناة السويس شريان الحياة

من جانبه، عبر بارك بوم كي المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية عن سعادته بزيارة قناة السويس الشريان الملاحي العالمي وأحد الدعائم الرئيسية للعلاقات المصرية الخارجية.

وثمن المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية الجهود التي تبذلها قناة السويس لاستدامة سلاسل الإمداد العالمية وتحقيق المتطلبات التنموية بالدولة المصرية في ظل التحديات الراهنة التي تفرضها الأوضاع الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر.

وأكد المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس والمؤسسات والشركات بكوريا الجنوبية في مجال بناء وصيانة وإصلاح السفن والوصول لآفاق أرحب في هذا المجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.