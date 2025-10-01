الأربعاء 01 أكتوبر 2025
اقتصاد

عطل فني يضرب "انستاباي"، وشكاوى من عدم فتح التطبيق

تطبيق انستاباي
تطبيق انستاباي

تعرض تطبيق انستاباي للمدفوعات اللحظية، لعطل فني مفاجئ تسبب في توقف عمليات التحويل المالي، بالإضافة إلى عدم تمكن العديد من المستخدمين من فتح التطبيق.

عطل تطبيق انستاباي

وعانت شريحة كبيرة من المواطنين من عدم الوصول إلى خدمات تطبيق المدفوعات اللحظية، وظهور رسالة تفيد بأنه جاري تحديث الخدمة.

وأكد المستخدمون أن العطل يظهر عند فتح التطبيق، حيث تظهر رسالة بعدم إمكانية إتمام العملية، وعدم قدرتهم على الوصول إلى أرصدة حساباتهم.

خطوات إنشاء حساب لأول مرة على تطبيق انستاباي

عودة خدمات "إنستاباي" بكامل كفاءته بعد تأثره بشكل مؤقت بسبب التحديثات

ويعد تطبيق InstaPay من أبرز تطبيقات التكنولوجيا المالية في مصر، إذ حقق منذ إطلاقه نحو 1.5 مليار معاملة، وبلغ عدد مستخدميه قرابة 12.5 مليون عميل.

