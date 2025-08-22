الجمعة 22 أغسطس 2025
اقتصاد

عودة خدمات "إنستاباي" بكامل كفاءته بعد تأثره بشكل مؤقت بسبب التحديثات

إنستاباي، فيتو
إنستاباي، فيتو

عادت قبل قليل خدمات إنستاباي إلى العمل بكامل كفاءته بعد أن تأثرت بشكل مؤقت فجر اليوم بسبب إجراء بعض التحديثات التقنية على التطبيق الشهير.

وكان تطبيق إنستاباي أعلن إجراء بعض التحديثات التقنية على التطبيق الشهير، مما قد يؤدي إلى تأثر بعض الخدمات بشكل مؤقت.

 

تأثر بعض خدمات إنستاباي بسبب إجراء تحديثات

وأكدت الشركة في بيان رسمي، أن هذه التحديثات تأتي في إطار تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمستخدمين، مشيرة إلى أن التحديثات ستؤثر في بعض الخدمات من فجر اليوم الجمعة وغدًا والسبت 22 و23 أغسطس 2025  في نفس الموعد من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا.

وأوضح أن الخدمة سوف تتأثر لمدة 15 دقيقة خلال هذه الفترة.

 

ودعت شركة إنستاباي عملاءها إلى تفهم هذا الإجراء المؤقت، مؤكدة أن جميع الخدمات ستعود للعمل بشكل طبيعي فور الانتهاء من التحديثات.

