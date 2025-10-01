بيراميدز يغادر فندق الإقامة لمواجهة الجيش الرواندي

غادر فريق نادي بيراميدز مقر فندق إقامته في العاصمة الرواندية كيجالي متوجها إلى ملعب كيجالي بيليه استاديوم، استعدادا لخوض مباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في رواندا

وتقام مباراة الذهاب بين بيراميدز والجيش الرواندي في الثالثة عصر اليوم الأربعاء على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية، الذي يتسع لقرابة ٢٢ ألف متفرج، وهو أحد ملاعب النجيل الصناعي في ذهاب الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي

وتذاع مباراة بيراميدز والجيش الرواندي على قناة أون سبورت 1.

حكام مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في كيجالي

يدير مباراة الذهاب طاقم حكام من دولة موريتانيا بقيادة الحكم عبد العزيز باه، ويعاونه مواطنه يوسف محمد محمود المساعد الأول، وإبراهيم سالم حمادي المساعد الثاني، والحكم الرابع بابكار سار.

ويراقب المباراة التنزاني أحمد إيدي مويجي، ويراقب أداء طاقم الحكام ألان بيريس من دولة أفريقيا الوسطى.

منافس بيراميدز

المتأهل من مواجهة بيراميدز حامل اللقب والجيش الرواندي يواجه بالدور التالي فريق التأمين الإثيوبي الذي صعد إلى دور الـ32 بعدما تخطى مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتُعد هذه المشاركة هي الأولى لفريق التأمين في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث إنه توج بلقب الدوري الإثيوبي الموسم الماضي.

