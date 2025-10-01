الأربعاء 01 أكتوبر 2025
ماييلي يقود التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام الجيش الرواندي

ماييلي، فيتو
ماييلي، فيتو

استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على تشكيلة فريقه رواندا لمواجهة الجيش الرواندي  اليوم الأربعاء في بداية مشوار دوري الأبطال. 

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام الجيش الرواندي    

حراسة المرمى: أحمد الشناوي  

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة - بلاتي توريه  

خط الهجوم: فيستون ماييلي 

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي 

وتقام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في الثالثة عصر اليوم الأربعاء على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية، الذي يتسع لقرابة ٢٢ ألف متفرج، وهو أحد ملاعب النجيل الصناعي في ذهاب الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي

وتذاع مباراة بيراميدز والجيش الرواندي على قناة أون سبورت 1. 

حكام مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في كيجالي

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن طاقم حكام مباراة الجيش الرواندي ونادي بيراميدز.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة موريتانيا الشقيقة بقيادة الحكم عبد العزيز باه ويعاونه مواطنه يوسف محمد محمود المساعد الأول، وإبراهيم سالم حمادي المساعد الثاني، والحكم الرابع بابكار سار.

ويراقب المباراة التنزاني أحمد إيدي مويجي، ويراقب أداء طاقم الحكام ألان بيريس من دولة أفريقيا الوسطى.  

مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بيراميدز والجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا بيراميدز ماييلي

