وزير الخارجية يشدد على ضرورة ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم مع نوربرت روتجين، نائب رئيس الكتلة البرلمانية الألمانية لتحالف حزبي الاتحاد الديمقراطي والاشتراكي المسيحيين، وذلك على هامش اجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا.

أشاد الوزير عبد العاطى بالعلاقات المصرية - الألمانية المتميزة والتعاون والتنسيق المشترك فى القطاعات المختلفة، مؤكدًا أن ألمانيا تعد من أهم الشركاء السياسيين والاقتصاديين لمصر، مرحبًا بالمساعى المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والاستثماري، مرحبًا كذلك بالعمل نحو تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، بما في ذلك من خلال تبادل الزيارات بين أعضاء اللجان المختلفة، وبما يُسهم في تقريب وجهات النظر حول القضايا المختلفة ولاسيما الوضع في الشرق الأوسط.

تبادل الجانبان التطورات بالشرق الاوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة فى قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية فى ظل العراقيل الاسرائيلية، ورفض مصر لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وشدد على ضرورة ممارسة الشعب الفلسطيني حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.



