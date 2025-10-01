الأربعاء 01 أكتوبر 2025
تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البحريني

لقاء وزير الخارجية مع نظيره البحريني

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء الأول من أكتوبر ٢٠٢٥، بالدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماع قادة ميونخ للأمن بمدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية.

علاقات تاريخية وأواصر وثيقة

واستهل الوزير عبد العاطي اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، مؤكدًا اعتزاز مصر بما يجمع البلدين من علاقات تاريخية وأواصر وثيقة.

 

تعميق الشراكة السياسية والاقتصادية والاستثمارية

واستعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية المتميزة، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل لتعميق الشراكة السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وتكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى، بما يُسهم في خدمة مصالح الشعبين الشقيقين وتعزيز العمل العربي المشترك.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، استعرض الوزيران آخر تطورات الحرب الإسرائيلية الغاشمة في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لوقف الحرب، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

ومن جانبه، نقل الوزير الزياني تحيات وتقدير الملك إلى رئيس الجمهورية، معربًا عن اعتزاز البحرين بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.

