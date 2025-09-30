الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
أخبار مصر

عميد قصر العيني: دعمنا للأنشطة الطلابية لا يقل عن المسار الأكاديمي

عميد قصر العيني يكرم
عميد قصر العيني يكرم عدد من الطلاب
نظّمت كلية الطب قصر العيني حفلًا لتكريم طلابها الذين حصدوا مراكز متقدمة وجوائز مرموقة على المستويات العالمية  والجامعية. 

جاء ذلك برعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب بالكلية.

شهد الحفل تكريم عدد من طلاب قصر العيني الذين رفعوا اسم كليتهم وجامعتهم عاليًا في مختلف المحافل، سواء في الأنشطة الثقافية أو الفنية أو الاجتماعية أو الرياضية، وذلك بحضور عدد من أساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا الطلاب فرحتهم وعبّروا عن تقديرهم لإنجازاتهم.

 

وخلال الاحتفالية، قام العميد بتوزيع شهادات التهنئة والتكريم على الطلاب وسط تصفيق حار من زملائهم وأصدقائهم، مؤكدًا أن هذه اللحظة تجسّد قيمة قصر العيني كصرح طبي وأكاديمي لا يكتفي بتخريج الأطباء، بل يصنع نماذج مشرفة تمثل مصر في مختلف الميادين. 

وأشار إلى أن دعم الكلية للأنشطة الطلابية لا يقل عن دعمها للمسار الأكاديمي، لأن النجاح الحقيقي هو الذي يجمع بين التفوق العلمي وبناء شخصية متوازنة قادرة على الإبداع والعطاء.

كما أكدت الدكتورة حنان مبارك، أن الاحتفال بالطلاب المتميزين يُعد تقليدًا راسخًا يعكس إيمان الكلية بقدرات أبنائها، مشيرةً إلى أن هذه النماذج المشرفة هي ثمرة جهد وعزيمة وإصرار، ورسالة أمل لكل زملائهم لمواصلة السعي نحو التميز.

واختتمت الفعالية بأجواء من البهجة والاعتزاز، عبّر فيها الطلاب عن سعادتهم الغامرة بهذا التكريم الذي يمثل دافعًا قويًا لهم لمواصلة مسيرتهم العلمية والعملية بنفس الروح والحماس.

قصر العيني كلية الطب قصر العيني مستشفيات جامعة القاهرة

