مجموعات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

اقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى اليوم الأربعاء تحت حماية شرطة الاحتلال.

وكان عشرات المستوطنين، اقتحموا، أمس الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما دعت جماعات منضوية في إطار ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم، أنصارها للمشاركة الواسعة فى اقتحامه، الإثنين المقبل، بحجة الاحتفال بـ"عيد العرش" العبري.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأوضحت أن الاقتحام الذي دعت إليه تلك الجماعات المتطرفة في السادس من الشهر المقبل سيستمر لمدة أسبوع كامل، معلنة توفير مواصلات مجانية للأطفال؛ بهدف رفع أعداد المقتحمين من مختلف الأعمار.

وفي غزة، توفيت طفلة، بسبب سوء التغذية والمجاعة في القطاع، لترتفع حصيلة الوفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية إلى 453، من بينهم 150 طفلا.

وأوضحت مصادر طبية، أنه منذ إعلان منظمة "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) المجاعة في غزة، سُجّلت 175 حالة وفاة، من بينها 35 طفلا، حتى تاريخه.

وأشارت إلى أن هناك 17 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد، كما أنه يتم التعامل مع مرضى لديهم حالات من الإجهاد وفقدان الذاكرة الناتجة عن الجوع الحاد، والمستشفيات ليس لديهّا أسرّة طبية وأدوية تكفي العدد الهائل من المصابين بسوء التغذية الحاد.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت أن المراكز الصحية والنقاط الطبية التابعة للأونروا قد أجرت في هذه الفترة ما يقرب من 74 ألف فحص للأطفال للكشف عن سوء التغذية، وحددت ما يقرب من 5.500 حالة من سوء التغذية الحاد الشامل، وأكثر من 800 حالة من سوء التغذية الحاد الوخيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.