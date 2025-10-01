الأربعاء 01 أكتوبر 2025
محافظات

سقوط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات ببندر الأقصر

الأمن
الأمن

تمكنت مباحث قسم شرطة الأقصر، من إلقاء القبض على عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بناحية نجع الخطباء بدائرة القسم.

سقوط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط الأول «س.ا» عاطل، 22 عاما، والثاني «ع.ا» عاطل 28 عاما مقيمان دائرة البندر، كونا تشكيلا عصابيا في تجارة المخدرات واتخذا من منطقة نجع الخطباء وكرا لمواصلة نشاطهما الإجرامي والغير مشروع بعد أن وردت معلومات أكدت صحة ذلك.

عقب استصدار قرار النيابة العامة، وبعد تكثف التحريات وتقنين الإجراءات، نجحت مباحث بندر الأقصر بقيادة المقدم أحمد ناصف رئيس مباحث البندر، في ضبط التشكيل العصابي وبحوزته فرد خرطوش وطلقة نارية من ذات العيار، وكميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر، وكميات هائلة من المادة الكريستالية البيضاء «الشابو»، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

وبمواجهة التشكيل العصابي بما أسفر عنه الضبط، اقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والسلاح الناري وسيلة للدفاع عن النفس، والهواتف وسيلة التواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الإثمه.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

