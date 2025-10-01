رحلة القانون العائد من الرئاسة، خطوات مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"

شهدت رحلة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدة مراحل، داخل مجلس النواب، بداية من تشكيل اللجنة الفرعية لإعداد مسودته وحتى الموافقة بالجلسة العامة في دور الانعقاد الماضي.

رحلة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب

استغرقت مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نحو ٢٨ شهرًا، حيث عقدت اللجنة الفرعية ٢٨ اجتماعــًا، استغرقت ٨٠ ساعة عمل، على مــــدار ١٤ شهـرًا، لإعداد مسودة مشروع القانون، وضمت عضويتها نوابًا من اللجان المختصة بمجلسي النواب والشيوخ، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارات: (العدل - الداخلية- شئون المجالس النيابية)، مجلس القضاء الأعلى، قسم التشريع بمجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومحامين متخصصين في القانون الجنائي.

ناقش مجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، على مدار ١٢ جلسة عامة، حيث بلغ عدد المتحدثين (٢١٢) نائبًا، وتم مناقشة مواد مشروع القانون على مدار ١٤ جلسة عامة، وتم مناقشة (٦١٢) تعديلًا على مواده تم تقديمهم من نواب المجلس.

وفي جلسة 29 أبريل 2025، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي اعترض عليه وأعاده مرة أخرى إلى المجلس.

يشار إلى أنه نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ضوابط مناقشة اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور.

فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض, فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر.



وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.

فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر.

ووفقا الفقرة الأخيرة من تلك المادة، فيحق لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المعترض عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء ويكون في هذه الحالة قد أصدر رسميا، رغم اعتراض الرئيس.

أما في حالة الأخذ باعتراض الرئيس وتعديل مشروع القانون فيتم تطبيق نص المادة 178 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونصها كالتالي: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض.

وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.

توجيهات الرئيس السيسي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع القانون إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

وقدم مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/ 8/ 2025 إلى الرئيس السيسي بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.

والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

