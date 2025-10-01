بعد الاعتراض الرئاسي، نقيب المحامين يشارك اليوم في مناقشة "الإجراءات الجنائية" بمجلس النواب

يشارك عبد الحليم علام، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك لمناقشة المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يبلغ عددها ثمانية مواد.

وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، تلقى دعوة من الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع، للمشاركة فى الجلسة العامة للمجلس المقررة اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى يبلغ عددها ثمانية مواد.

ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الوزراء، بيانا في الجلسة العامة بشأن المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية.

ويأتي ذلك خلال جلسات المجلس التي يعقدها يومي الأربعاء والخميس، حيث يفتتح المجلس دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني يوم الأربعاء تنفيذا لقرار رىيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة صباحًا، ونشرت الأمانة العامة لمجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة يومى الأربعاء والخميس 1 و2 من أكتوبر 2025 والذي تضمن على:

- عرض كتاب السيد رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

- الاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في شأن المواد محل الاعتراض.

وكان جلس النواب وجه الدعوة لرئيس الوزراء لإلقاء بيانه عملًا بحكم الفقرة الثالثة من المادة (177) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تقضى بأنه فى حالة اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن*. ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى "اللجنة العامة".

يوم الخميس 2 أكتوبر 2025:

- مناقشة تقــرير اللجنة العامة عـــن رسالة رئيـــس الجمهورية بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعن بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن.

