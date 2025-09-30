تشكيل لجنة لدراسة "الإجراءات الجنائية" الأبرز، ٥ قرارات لمجلس "المحامين" خلال اجتماعه اليوم

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركًا مع النقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تمس العمل النقابي وتؤثر في الأوضاع المهنية والصحية للمحامين وأسرهم.

وأوضح البيان الصادر في ختام الاجتماع أن اللقاء جاء في إطار جهود النقابة العامة لحل المشكلات العملية وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، وأسفر عن مجموعة من القرارات والتوصيات المهمة، جاءت على النحو التالي:



دعوة الجمعية العمومية لزيادة المعاشات

قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهدف زيادة معاشات المحامين، على أن يُحدد الموعد في اجتماع لاحق لمجلس النقابة العامة، وذلك بعد تعذر انعقاد الجمعية في الموعد السابق لعدم اكتمال النصاب القانوني.



تسهيلات في سداد الاشتراكات

تقرر فتح باب سداد اشتراكات عام 2026 اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025، وذلك تيسيرًا على أعضاء النقابة في إجراءات التجديد السنوي.





انتخابات النقابات الفرعية على مرحلتين

ناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بانتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وجرى الاتفاق على تقسيم إجرائها إلى مرحلتين، على أن يُعلن عن مواعيدهما خلال الاجتماع القادم لمجلس النقابة العامة، عقب الحصول على الموافقات القضائية اللازمة.



لقاء مشترك مع هيئة التأمين الصحي

فيما يتعلق بملف التأمين الصحي الشامل، أوصى الاجتماع بعقد لقاء مشترك بين نقابة المحامين وهيئة التأمين الصحي لمناقشة كل ما يتعلق بتطبيق المنظومة في المحافظات التي بدأ تنفيذها فيها، وبحث سبل تعظيم الاستفادة منها لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمحامين وأسرهم.

دراسة التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تناول الاجتماع موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد إعادة ثمانية مواد منه من رئيس الجمهورية لمزيد من الدراسة. وأكد المجلس أن النقابة سبق أن قدمت رؤيتها القانونية بشأن المشروع، وتقرر تشكيل لجنة مختصة لدراسة المواد المعادة وإعداد مذكرة تفصيلية بشأنها بعد الاطلاع على مذكرة الاعتراضات الرسمية، وذلك في إطار الدور الدستوري للنقابة في مراقبة مشروعية التشريعات.



واختتم البيان بالتأكيد على تمسك النقابة بدورها التاريخي في الدفاع عن مصالح أعضائها وممارسة دورها الدستوري والمهني، مشددًا على أن «نقابة المحامين ستظل حرة أبية في أداء رسالتها»

