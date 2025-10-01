جريمة على سجادة الصلاة، التفاصيل الكاملة لمقتل أب على يد نجله بالخليفة

في حادثة مروعة تخطت كل حدود الإنسانية والأخلاق، تحولت سجادة الصلاة في إحدى شقق منطقة الخليفة بالقاهرة إلى مسرح لجريمة قتل بشعة، راح ضحيتها أبٌ بين يدي ربه، على يد نجله "إسلام" الذي لم ترحم صلاته ولا دعواته، بعد أن نصحه بترك المخدرات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "إسلام"، والذي يعمل سائق ميكروباص، كان قد وقع في براثن إدمان المواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش، لدرجة أنه كان ينفق كل دخله اليومي عليها، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل لجأ إلى سرقة وبيع أثاث المنزل لتمويل جرعته، ما أثار العديد من المشاجرات العنيفة مع والده وإخوته، الذين حاولوا مرارًا نصحه وإرشاده لترك هذا الطريق.

في اليوم المشؤوم، نفدت أموال "إسلام" ولم يعد بمقدوره شراء المخدرات، فطلب من والده المال، لكن الأب رفض وطالبه بالخروج للعمل والابتعاد عن هذا الطريق، ثم توجه الأب لأداء صلاة العشاء، متوجهًا إلى القبلة بقلب خاشع، رافعًا يديه بالدعاء لابنه بالهداية، وكانت آخر كلمات الأب لابنه: "انسى المخدرات وشوف مستقبلك".

في لحظة فقدان للعقل والضمير، وبينما كان الأب ساجدًا بين يدي ربه، انقض "إسلام" على والده بعد أن استل سكينًا من المطبخ، وطعنه طعنات متتالية في الرقبة والقلب والبطن، حتى تدلت أحشاء الأب على سجادة الصلاة، لينتقل إلى رحمة الله وهو ينظر إلى ابنه داعيًا له بالهداية حتى آخر نفس.

وتمكن الأهالي من القبض على "إسلام" بعد أن وجدوه واقفًا بجوار جثة والده يمسك بالسكين ويبكي.

وتمت إحالة إسلام إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات ثم إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة التي نظرت القضية وأجلتها إلى جلسة الدور الثالث من أكتوبر الجاري.

