خيري بشارة ويسري نصر الله ينعيان والد الفنان كريم قاسم

نعى المخرج خيري بشارة المخرج أحمد قاسم والد الفنان كريم قاسم وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر فيس بوك.

وفاة والد كريم قاسم

وقال خيري بشارة:" انتقل الي رحاب الكون المجهول؛ الأعظم رحمة ومحبة وتقديرًا، احد أعظم أصحابنا وأصدقاءنا التاريخين؛ المخرج الجميل ذو الألمعية الثقافية والإنسانية العالية شديدة الامتياز والندرة أحمد قاسم فلترقد في سلام يا صديق العمر".

كما نعي أيضا يسري نصر الله الراحل أحمد قاسم وقال من خلال فيس بوك:" وداعا يا صديقي. لم نكن دائما على وفاق ولكن كان الحب يربطنا.. دائما.. كل مشاعر التعازي لميلا ولكريم ولكل أحباب أحمد".

كما نشر “يسري” صورة من كواليس تصوير فيلم الوداع يابونابرت وعلق قائلا ؛" مع أحمد قاسم وإيفون ساسينو ومحسن محي الدين. تصوير "الوداع يا بونابرت".. عشرة عمر".

وفاة أحمد قاسم

أحمد قاسم هو ممثل ومخرج ومؤلف، عمل فى السينما المصرية منذ الثمانينات.

وهو من مؤلفين فيلم المهاجر عام ١٩٩٤ والذي عمل فيه كمخرج مساعد أيضا وعمل كمخرج مساعد مع يوسف شاهين في فيلم الوداع يابونابرت، وأيضا عمل مع المخرج داوود عبد السيد في فيلم الصعاليك ثم عمل في مجال الإنتاج.

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