قضي الأمر، البيت الأبيض يأمر بتنفيذ الإغلاق الحكومي بعد فشل مشروع قانون التمويل

أمر مكتب الموازنة في البيت الأبيض الوكالات الاتحادية ببدء تنفيذ خطط الإغلاق الحكومي، وذلك عقب فشل تمرير مشروع قانون التمويل في الكونجرس، ما يضع الحكومة الأمريكية على مسار إغلاق هو الأول منذ نحو سبع سنوات.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون تمويل الحكومة، الذي قدمه الديمقراطيون، وهو ما أدى إلى الإعلان عن “الإغلاق الحكومي”، خلال الساعات القليلة المُقبلة.

وعدم إقرار الشيوخ الأمريكي تشريع التمويل، يعني أن خدمات حكومية ستتوقف عن العمل يوم الأربعاء، وهو اليوم الأول من السنة المالية للحكومة الأمريكية لعام 2026.

ومن المتوقع أن تغلق الحكومة رسميا في تمام الساعة 00:01 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، إذا لم يصادق مجلس الشيوخ على مشروع، القانون الذي أقره مجلس النواب لتمديد التمويل لمدة 7 أسابيع، وهو الإجراء المؤقت الذي يمنح النواب فرصة لاستكمال مناقشة ميزانية العام الجديد.

ويتمسك الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بعدم التصويت على القانون ما لم يوافق الجمهوريون على تمديد برنامج الرعاية الصحية وتلبية مطالب أخرى، بينما يرفض الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري أي مفاوضات إضافية، معتبرين أن مشروع القانون مبسط وخال من نقاط خلاف.



ويعد الجمود بين الحزبين حول مسائل الإنفاق أمرا متكررا في واشنطن، لكن الأزمة الحالية تمثل فرصة نادرة للديمقراطيين لاستغلال نفوذهم لتحقيق أهداف سياسية، بينما يترقب ناخبوهم نتائج المواجهة مع الرئيس ترامب.

وقد يتم تسريح الآلاف من العاملين في الحكومة الاتحادية، من إدارة الطيران والفضاء (ناسا) إلى المتنزهات الوطنية، وتتعطل مجموعة واسعة من الخدمات، وقد تضطر المحاكم الاتحادية إلى الإغلاق وقد تتأخر المنح المقدمة للشركات الصغيرة.



