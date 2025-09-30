العرض الخاص لـ"فيها إيه يعني" يشهد الظهور الأول لغادة عادل بعد إثارتها الجدل بمهرجان الغردقة (فيديو)

احتفلت الفنانة غادة عادل بالعرض الخاص لفيلم “فيها إيه يعني” المقام حاليا في أحد المولات الكبرى.

العرض الخاص لفيلم فيها إيه يعني

ويأتي هذا الظهور الأول لغادة عادل بعد إثارتها للجدل، مؤخرا بسبب صورتها مع نجلها والتي انتشرت علي نطاق واسع بسبب إطلالتها في حفل مهرجان الغردقة للسينما.



قصة فيلم فيها إيه يعني

وتدور أحداث فيلم "فيها إيه يعنى" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة إن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

فيلم "فيها إيه يعني" من بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

