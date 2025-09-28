الأحد 28 سبتمبر 2025
بمشاركة ميسي، إنتر ميامي يسقط في فخ التعادل أمام تورونتو في الدوري الأمريكي (فيديو)

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

تعادل تورونتو الكندي مع نظيره إنتر ميامي الأمريكي 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب “بي إم أو فيلد” ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

 

وبدأ ليونيل ميسي وسواريز في تشكيل إنتر ميامي أمام  تورونتو الكندي بالدوري.

 

افتتح إنتر ميامي التسجيل في الدقيقة 45 + 1 عن طريق تاديو أليندي ثم تعادل دجوردجي ميهايلوفيتش لصالح تورونتو الكندي بالدقيقة 60 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل إنتر ميامي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأمريكي القسم الشرقي برصيد 56 نقطة فيما يتواجد تورونتو في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.

 

