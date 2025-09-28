بمشاركة ميسي، إنتر ميامي يسقط في فخ التعادل أمام تورونتو في الدوري الأمريكي (فيديو)
تعادل تورونتو الكندي مع نظيره إنتر ميامي الأمريكي 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب “بي إم أو فيلد” ضمن منافسات الدوري الأمريكي.
وبدأ ليونيل ميسي وسواريز في تشكيل إنتر ميامي أمام تورونتو الكندي بالدوري.
افتتح إنتر ميامي التسجيل في الدقيقة 45 + 1 عن طريق تاديو أليندي ثم تعادل دجوردجي ميهايلوفيتش لصالح تورونتو الكندي بالدقيقة 60 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة يحتل إنتر ميامي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأمريكي القسم الشرقي برصيد 56 نقطة فيما يتواجد تورونتو في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا