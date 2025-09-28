بمشاركة ميسي، إنتر ميامي يسقط في فخ التعادل أمام تورونتو في الدوري الأمريكي (فيديو)

تعادل تورونتو الكندي مع نظيره إنتر ميامي الأمريكي 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب “بي إم أو فيلد” ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وبدأ ليونيل ميسي وسواريز في تشكيل إنتر ميامي أمام تورونتو الكندي بالدوري.

Jordi Alba 🤝 Tadeo Allende@InterMiamiCF grab the lead right before half!



Alba's 11th assist of the season. Allende's 9th goal of the season. pic.twitter.com/76hvByE9vr — Major League Soccer (@MLS) September 27, 2025

افتتح إنتر ميامي التسجيل في الدقيقة 45 + 1 عن طريق تاديو أليندي ثم تعادل دجوردجي ميهايلوفيتش لصالح تورونتو الكندي بالدقيقة 60 من عمر المباراة.

Djordje Mihailovic finds the equalizer. 1-1 between Toronto and Miami. 👀 pic.twitter.com/4stYkMGTJm — Major League Soccer (@MLS) September 27, 2025

Sean Johnson denies Messi to keep it 0-0. 🧤



📺 #MLSSeasonPass or Apple TV+: https://t.co/1wBfIwqjVP pic.twitter.com/K8dvJSeogL — Major League Soccer (@MLS) September 27, 2025

وبهذه النتيجة يحتل إنتر ميامي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأمريكي القسم الشرقي برصيد 56 نقطة فيما يتواجد تورونتو في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.





