بعد مهلة 3 أيام، "حماس" تؤكد دراستها خطة ترامب بمسؤولية عالية

قالت حركة حماس إن وفدها سيدرس بمسؤولية عالية المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، وفق ما نقلته قناة "الجزيرة" القطرية عن مصدر مطلع.



ونقلت القناة القطرية عن المصدر المطلع أن "مسؤولين من قطر ومصر وتركيا عقدوا اجتماعًا مع وفد حركة حماس المفاوض لبحث خطة ترمب"، مشيرًا إلى أن "وفد حماس أكد خلال الاجتماع أنه سيدرس بمسؤولية عالية المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار".

وأضاف المصدر أن "وفد حماس أكد أنه سيعمل على رد رسمي بأسرع وقت بعد انتهاء المشاورات مع الفصائل الفلسطينية".

وأكد أن "اجتماع مسؤولين من قطر ومصر وتركيا مع وفد حماس جزء من نقاش فني لبلورة موقف نهائي من خطة ترامب".

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أفاد في وقت سابق من أن الدوحة سلمت أمس خطة ترامب لوفد حماس التفاوضي "وكان الحديث معهم في العموميات".

كما أشار موقع "أكسيوس" نقلًا عن مصدرين مطلعين، إلى أن قطر ومصر وتركيا حثَّت حركة "حماس" على تقديم رد إيجابي على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأعلن الرئيس الأمريكي الثلاثاء، أنه يمنح "حماس" مهلة من ثلاثة إلى أربعة أيام للرد على مقترحه، مضيفا أمام حشد من الجنرالات والأدميرالات في قاعدة مشاة البحرية الأمريكية بولاية فرجينيا: "نحن بحاجة إلى توقيع واحد فقط، ومن يرفض التوقيع سيدفع الثمن باهظا. آمل أن يوقعوا لمصلحتهم وأن يفتحوا الباب أمام شيء عظيم".

