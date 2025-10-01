الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد مهلة 3 أيام، "حماس" تؤكد دراستها خطة ترامب بمسؤولية عالية

حركة حماس، فيتو
حركة حماس، فيتو

قالت حركة حماس إن وفدها سيدرس بمسؤولية عالية المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، وفق ما نقلته قناة "الجزيرة" القطرية عن مصدر مطلع.


ونقلت القناة القطرية عن المصدر المطلع أن "مسؤولين من قطر ومصر وتركيا عقدوا اجتماعًا مع وفد حركة حماس المفاوض لبحث خطة ترمب"، مشيرًا إلى أن "وفد حماس أكد خلال الاجتماع أنه سيدرس بمسؤولية عالية المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار".

وأضاف المصدر أن "وفد حماس أكد أنه سيعمل على رد رسمي بأسرع وقت بعد انتهاء المشاورات مع الفصائل الفلسطينية".

وأكد أن "اجتماع مسؤولين من قطر ومصر وتركيا مع وفد حماس جزء من نقاش فني لبلورة موقف نهائي من خطة ترامب".

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أفاد في وقت سابق من أن الدوحة سلمت أمس خطة ترامب لوفد حماس التفاوضي "وكان الحديث معهم في العموميات".

كما أشار موقع "أكسيوس" نقلًا عن مصدرين مطلعين، إلى أن قطر ومصر وتركيا حثَّت حركة "حماس" على تقديم رد إيجابي على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأعلن الرئيس الأمريكي الثلاثاء، أنه يمنح "حماس" مهلة من ثلاثة إلى أربعة أيام للرد على مقترحه، مضيفا أمام حشد من الجنرالات والأدميرالات في قاعدة مشاة البحرية الأمريكية بولاية فرجينيا: "نحن بحاجة إلى توقيع واحد فقط، ومن يرفض التوقيع سيدفع الثمن باهظا. آمل أن يوقعوا لمصلحتهم وأن يفتحوا الباب أمام شيء عظيم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار قناة الجزيرة القطرية خطة ترمب الفصائل الفلسطينية وفد حماس رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قطر ومصر وتركيا

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد يكتسح فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا

أتليتكو مدريد يتقدم بثلاثية على فرانكفورت بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا

توابع زلزال القمة، لاعبو الزمالك يعلنون الإضراب ويرفضون خوض التدريبات

انخفاض أم ارتفاع، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء بأسواق التجزئة

حسبة برما، فرصة أمل لمنتخب مصر للصعود لدور 16 بكأس العالم للشباب

شاهد، برومو لقاءات باسم يوسف مع الإعلامي أحمد سالم في كلمة أخيرة على ON

سحب بالقاهرة وارتفاع بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

سينما زاوية تعرض فيلم "اختيار مريم" بعد إضراب مخرجه عن الطعام

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 – 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads