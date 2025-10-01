استعدادا لإسرائيل، الحرس الثوري الإيراني يجري تجربة صاروخية (فيديو)

أجرى الحرس الثوري الإيراني تجربة صاروخية في أحد مناطق البلاد، على ما ذكرت منصات ووسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء.

وقالت منصة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري، إنه "قوات الحرس الثوري أجرت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء اختبارًا صاروخيًا"، من دون أن تحدد نوعية الصاروخ ومكان اختباره.

ويأتي ذلك بعد ان افادت صحيفة معاريف عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع أن المؤسسة الدفاعية تعمل على «التحضير لعدة سيناريوهات» في ضوء التوترات المتصاعدة مع طهران، وأوضح أن أحد هذه السيناريوهات يتضمن احتمال تنفيذ عملية عسكرية إضافية داخل الأراضي الإيرانية إذا تطلبت الضرورة الأمنية.



وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، أن قوات الحرس كانت مستعدة بالكامل خلال الحرب الأخيرة بين طهران وتل أبيب، التي استمرت 12 يومًا من شهر يوينو الماضي، وأن رد إيران الأول على الهجمات كان عند الساعة الرابعة صباحًا.

وأوضح أن الاستعدادات الإيرانية لم تقتصر على الحرب الأخيرة، بل تعود خبرتها إلى الحرب مع العراق، مشيرًا إلى أن القدرات الدفاعية الحالية تم تطويرها على مدى 36 عامًا، ما جعل إيران قوة صاروخية رائدة في المنطقة.



ولفت العميد نائيني إلى أن تقديرات الاستخبارات الإيرانية أشارت إلى وقوع الحرب قبل يومين من اندلاعها، وأن القوات كانت في حالة تأهب كامل، مع إجراء تدريبات ومناورات لضمان جهوزية الدفاع الصاروخي ومواجهة أي تهديدات، مضيفًا "إذا كنا قد فوجئنا، لما بقي بعض القادة على قيد الحياة في مواقعهم".

وذكر أن الهجمات الإسرائيلية خلال الحرب لم تُفاجئ إيران على المستوى الاستراتيجي، وأن الرد بالعمليات الصاروخية تم وفق خطط دقيقة بعد تقييم الوضع، مع الحفاظ على الفارق الزمني لتخطيط العمليات بشكل أفضل.



