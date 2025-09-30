الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الطيران الفيدرالي الأمريكي: نتوقع تسريح 11 ألف موظف حال الإغلاق الحكومي

الطيران الأمريكي،
الطيران الأمريكي، فيتو

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية: أن الإغلاق الحكومي المحتمل قد يؤدي إلى تسريح أكثر من 11 ألف موظف يعملون ضمن قطاعات مختلفة تابعة للإدارة.

رواتب المراقبين الجويين في خطر

وأكدت الإدارة أن نحو 13,294 مراقبًا جويًا لن يتقاضوا رواتبهم في حال دخول البلاد في حالة شلل مالي، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على أمن وسلامة حركة الطيران داخل الولايات المتحدة.

 

الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي

ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول الموازنة، وسط توقعات بأن يؤدي التعطيل إلى إغلاق حكومي شامل خلال الفترة المقبلة، كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحذّرت وسائل إعلام فى الولايات المتحدة، من أن الإغلاق الحكومي الأمريكي المحتمل قد يترتب عليه تسريح نحو 750 ألف موظف فيدرالي بشكل مؤقت، ما سيُلزم الحكومة بدفع تعويضات مالية تقدّر بـ400 مليون دولار يوميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطيران الفيدرالي الأمريكي الإغلاق الحكومي الولايات المتحدة ترامب الرئيس الأمريكى

مواد متعلقة

إعلام أمريكي: الإغلاق الحكومي قد يؤدي لتسريح 750 ألف موظف يوميًا

ترامب: الولايات المتحدة تشهد شللا ماليا الفترة المقبلة لهذا السبب

ترامب: عدم حصولي على جائزة نوبل إهانة للولايات المتحدة

الأكثر قراءة

أتليتكو مدريد يتقدم بثلاثية على فرانكفورت بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يكتسح فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

حالة الطقس غدا، أمطار رعدية وغزيرة على هذه الأماكن

نتنياهو يتحدث عن انتهاء مهام الوزير ديرمر

جون إدوارد يتمسك بفيريرا مؤقتا، والبديل محلي حال رحيله

محمد منير يكشف تفاصيل حالته الصحية

أسعار الذهب فى قطر اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

خبير أصوات: محمد الكحلاوي لم يكن مجرد منشد بل دراسات متكاملة في النغم (فيديو)

عالم أزهري يحذر الأزواج من تصوير العلاقات الخاصة: تفتح أبواب الفتنة والشيطان والفضيحة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads