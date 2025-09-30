الطيران الفيدرالي الأمريكي: نتوقع تسريح 11 ألف موظف حال الإغلاق الحكومي

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية: أن الإغلاق الحكومي المحتمل قد يؤدي إلى تسريح أكثر من 11 ألف موظف يعملون ضمن قطاعات مختلفة تابعة للإدارة.

رواتب المراقبين الجويين في خطر

وأكدت الإدارة أن نحو 13,294 مراقبًا جويًا لن يتقاضوا رواتبهم في حال دخول البلاد في حالة شلل مالي، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على أمن وسلامة حركة الطيران داخل الولايات المتحدة.

الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي

ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول الموازنة، وسط توقعات بأن يؤدي التعطيل إلى إغلاق حكومي شامل خلال الفترة المقبلة، كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحذّرت وسائل إعلام فى الولايات المتحدة، من أن الإغلاق الحكومي الأمريكي المحتمل قد يترتب عليه تسريح نحو 750 ألف موظف فيدرالي بشكل مؤقت، ما سيُلزم الحكومة بدفع تعويضات مالية تقدّر بـ400 مليون دولار يوميًا.

