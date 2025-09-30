خبير أصوات: محمد الكحلاوي لم يكن مجرد منشد بل دراسات متكاملة في النغم (فيديو)

قال الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات: إن ما حدث مع عميد المداحين الفنان الراحل محمد الكحلاوي ينطبق عليه حديث النبي ﷺ: "إذا أحب الله عبدًا عسله"، أي يوجهه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، مضيفًا: "الكحلاوي غنّى ومثّل ولحّن، لكن الله ختم مسيرته بأعظم عمل وهو مدح سيدنا النبي ﷺ".

وأوضح خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الكحلاوي لم يكن فنانًا عاديًا، بل عبقريًا في النغم، يعرف كيف يصل إلى قلوب المستمعين، مستشهدًا بأغنية "حب الرسول" التي كتبت كلماتها الشاعرة عليّة الجعار، ولحّنها الكحلاوي بنفسه في أجواء روحانية بالمدينة المنورة، قائلًا: "المعايشة كانت رائعة، فهو لم يستخدم مقامات تقليدية كالـعجم، بل اتجه إلى مقام النهوند المليء بالمشاعر الجياشة، ليعبر عن حب صادق لرسول الله ﷺ".

وتابع: "يكفي أن نسمع كلماته (حب الرسول يابا توبني – جاني في منامي)، لنشعر بصدق إحساسه، فالسر وراء استمرار هذه الأغاني حتى اليوم ليس فقط حسن اختيار المقام والكلمات، بل الإخلاص والقبول؛ فما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لا يتعدى الآذان".

وتوقف خبير الأصوات والمقامات عند أغنية "لأجل النبي" التي اشتهرت بقوة، قائلًا: "الكحلاوي قال جملة (لأجل النبي) عشر مرات متتالية في مطلع الأغنية، وهو أمر لم يحدث في تاريخ الغناء، ورغم ذلك تقبله الناس بشغف.

وأشار عبد الوهاب إلى أن الكحلاوي لم يكن يقدّم مجرد إنشاد، بل دراسات متكاملة في النغم، قائلًا: "لو أردنا أن نحلل أغنية (لأجل النبي) لوجدنا أنها تصلح كموضوع رسالة دكتوراه؛ ففيها تضرع وخشوع في مقاطع، وقوة وثقة بالله في أخرى، مثل (يظلموني – يتهموني) حيث عبّر عن رفض الظلم بقوة، ثم انتقل إلى مخاطبة الله سبحانه وتعالى بإحساس مغاير مفعم باليقين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.