بمسرح كامل العدد، أحمد الكحلاوي يشدو بأجمل المدائح في حفل ذكرى المولد النبوي (صور)

شهد قصر ثقافة الأنفوشي، مساء أمس الإثنين، حفلا فنيا بمناسبة المولد النبوي الشريف، ضمن أجندة احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

احتفال قصور الثقافة بالمولد النبوي

واستهلت الفعاليات بفقرة التنورة الصوفية أمام ساحة القصر، أعقبها افتتاح معرض تضمن أكثر من 60 عملا فنيا ذو طابع إسلامي، في مجالات التصوير الزيتي، الخط العربي، المشغولات اليدوية بالخرز والخيوط الملونة، والتصوير الفوتوغرافي لعدد من المساجد بالقاهرة القديمة، بمشاركة عدد من الفنانين السكندريين وهواة الفن التشكيلي.

أحمد الكحلاوي

وعلى مسرح القصر قدم شيخ المداحين د. أحمد الكحلاوي، بمشاركة فرقته الموسيقية، باقة متميزة من الابتهالات والأناشيد الدينية، تواصلت لأكثر من ساعة في أجواء روحانية مبهرة، منها: الليلة مولد محمد، قمر، يا رسول الله، يا أمام الرسل يا سندي، صلوا على محمد، وطلع البدر علينا.

كما تخلل الحفل فقرة إلقاء شعري في حب رسول الله للمخرج حمدي أبو العلا، بجانب مجموعة من الأناشيد الدينية قُدمت في أداء فردي لعدد من المنشدين منها ماشي في نور الله لمحمود عوض، اللهم صلّ عليه لرانيا محمد، وعليك سلام الله للمنشدة هند أنور من أصحاب الهمم.

واختتم الحفل بأغنية لأجل النبي بناءً على طلب الجمهور الذي ملأ أرجاء المسرح، وسلم رئيس حي الجمرك، "الكحلاوي" درعا نيابة عن محافظ الثغر.