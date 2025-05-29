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نجلة عبلة الكحلاوي، الدكتورة مروى ياسين مساعدا لوزير الأوقاف لشئون الواعظات

نجلة الدكتورة عبلة
نجلة الدكتورة عبلة الكحلاوي

أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرارًا بندب الدكتورة مروى ياسين محمد بسيوني، الأستاذ بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة بني سويف، مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون الواعظات.

وتُعد الدكتورة مروى ياسين من الكفاءات العلمية والدعوية المتميزة؛ فهي حاصلة على درجة البكالوريوس من  كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتوراة من كلية الآداب بجامعة برمنجهام بإنجلترا، وتشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجمع الباقيات الصالحات الخدمي الخيري لتشخيص وعلاج ورعاية مرضى الزهايمر، وهي عضو بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كما أنها زميل كلية الدفاع الوطني، ومحاضر بكلية الحرب العليا وكلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وواعظة معتمدة بوزارة الأوقاف، ومحاضرة في حملات الشئون المعنوية بوزارة الدفاع.

والدكتورة مروى ياسين هي نجلة الداعية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي، رحمها الله.

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وزير الأوقاف نجلة الدكتورة عبلة الكحلاوي الدكتورة عبلة الكحلاوي كلية الإعلام بجامعة القاهرة قسم الاذاعة والتلفزيون مجمع الباقيات الصالحات

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