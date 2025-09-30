الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد سحب فرقاطتها العسكرية، أسطول الصمود يتهم إيطاليا بتخريب مهمته لإغاثة غزة

أسطول الصمود
أسطول الصمود

قال أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء: الخارجية الإيطالية أبلغتنا أن الفرقاطة المرافقة للأسطول ستطلب من المشاركين العودة.


أسطول الصمود يعلق على قرار إيطاليا بسحب فرقاطتها العسكرية 

وأضاف أسطول الصمود في بيانه: ما تقوم به إيطاليا ليس حماية بل تخريب ومحاولة لإفشال المهمة.
 

وتابع: إيطاليا تتصرف كأداة بيد إسرائيل بدلا من حماية المتطوعين، والمشاركون على علم كامل بالأخطار ولن يتراجعوا عن كسر الحصار.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية عن سحب فرقاطتها العسكرية المرافقة لأسطول الصمود قبيل دخوله منطقة الحظر الإسرائيلية وذلك بعد تهديدات جيش الاحتلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسطول الصمود غزة إيطاليا إسرائيل

مواد متعلقة

بعد التهديدات الإسرائيلية، إيطاليا تسحب فرقاطتها العسكرية المرافقة لأسطول الصمود

الأكثر قراءة

كرة اليد، الأهلي يخسر أمام برشلونة في نصف نهائي مونديال الأندية

أول تعليق من التعليم على انتشار فيروس HFMD في المدارس

جون إدوارد يتمسك بفيريرا مؤقتا، والبديل محلي حال رحيله

من قصص القرآن الكريم، العبد الصالح يقرر فراق موسى

بعد إصابة 4 طلاب بمدرسة في المريوطية بفيروس HFMD، ما أبرز أعراضه؟

هل يتولى جوميز تدريب الأهلي؟ رد حاسم من الفتح السعودي

عالم أزهري يحذر الأزواج من تصوير العلاقات الخاصة: تفتح أبواب الفتنة والشيطان والفضيحة

وزير الأوقاف السابق يحذر: الأعداء احترفوا صناعة العملاء

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خبير أصوات: محمد الكحلاوي لم يكن مجرد منشد بل دراسات متكاملة في النغم (فيديو)

عالم أزهري يحذر الأزواج من تصوير العلاقات الخاصة: تفتح أبواب الفتنة والشيطان والفضيحة

من قصص القرآن الكريم، العبد الصالح يقرر فراق موسى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads