بعد سحب فرقاطتها العسكرية، أسطول الصمود يتهم إيطاليا بتخريب مهمته لإغاثة غزة

قال أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء: الخارجية الإيطالية أبلغتنا أن الفرقاطة المرافقة للأسطول ستطلب من المشاركين العودة.



أسطول الصمود يعلق على قرار إيطاليا بسحب فرقاطتها العسكرية

وأضاف أسطول الصمود في بيانه: ما تقوم به إيطاليا ليس حماية بل تخريب ومحاولة لإفشال المهمة.



وتابع: إيطاليا تتصرف كأداة بيد إسرائيل بدلا من حماية المتطوعين، والمشاركون على علم كامل بالأخطار ولن يتراجعوا عن كسر الحصار.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية عن سحب فرقاطتها العسكرية المرافقة لأسطول الصمود قبيل دخوله منطقة الحظر الإسرائيلية وذلك بعد تهديدات جيش الاحتلال.

