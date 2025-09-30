سلم اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء عددًا من المواطنين أوراقهم الثبوتية بقرى نجع شيبانة والمهدية القريبة من خط الحدود الدولية.

محافظ شمال سيناء يسلم الأوراق الثبوتية لعدد من أهالي نجع شيبانة والمهدية



ووجه المحافظ الشكر نوال سالم، مديرة المجلس القومي للسكان بالمحافظة، ولجميع العاملين معها على جهودهم في معاونة المواطنين، مؤكدًا أهمية توثيق كل ما يخص المواطن لضمان الحقوق وتأمين المستقبل تحت مظلة الدولة المصرية.



وعلى هامش اللقاء، استمع المحافظ لآراء الأهالي حول عدد من الموضوعات المجتمعية.

محافظ شمال سيناء يقوم بالمرور على مدرسة نجع شيبانة



وفي إطار المرور على المدارس بالمناطق الحدودية، تفقد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء مدرسة نجع شيبانة، والتي أنشئت بالجهود الذاتية خلال فترة الإرهاب وكانت تضم طلاب من قرية المهدية.

وأوضح المحافظ أنه بعد إعادة افتتاح مدرسة المهديه هذا العام تم نقل جميع الطلاب إليها، وهو ما يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار المجتمعي.

ووجه المحافظ الشكر للعاملين بالمدرسة لجهودهم في تطويرها عن العام الماضي، كما أشرف على انصراف الطلاب عقب انتهاء اليوم الدراسي، وناقش أولياء الأمور حول المنظومة التعليمية.

