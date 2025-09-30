رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام عدد من الشركات التركية

التقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، رئيس اتحاد رجال الأعمال المستقلين الأتراك (MÜSİAD) وممثلي 12 شركة تركية كبرى تعمل في مختلف القطاعات، وذلك خلال مائدة مستديرة بمقر الاتحاد، ضمن فعاليات اليوم الثاني من جولته الترويجية في تركيا للترويج لفرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية.

ويُعد اتحاد MÜSİAD أحد أكبر منظمات الأعمال في تركيا، حيث يضم أكثر من 13 ألف عضو يمثلون ما يقرب من 60 ألف شركة يعمل بها نحو 1.8 مليون موظف، ويملك شبكة واسعة تضم 83 مكتبًا داخل تركيا و85 مكتبًا خارجيًا في 71 دولة، وذلك بحضور السفير د. وائل بدوي، سفير مصر في تركيا، والسفير حاتم الألفي، قنصل مصر العام في إسطنبول، والسيد علي باشا، الوزير المفوض التجاري في إسطنبول.

وفي مستهل كلمته، أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل شراكة استراتيجية هامة لمجتمع الأعمال التركي بفضل إمكانياتها وموقعها العالمي، باعتبارها أحد أهم المراكز الإقليمية الواعدة في مجالات الصناعة واللوجستيات والتجارة،

وأوضح أن المنطقة تضم أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى ورؤية استراتيجية تتيح التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، وهو ما يجعلها وجهة مثالية للشركات التركية الراغبة في التوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف وليد جمال الدين أن التعاون مع مجتمع الأعمال التركي يحظى بأهمية خاصة في ظل ما تمتلكه تركيا من خبرات صناعية كبيرة، وما تحقق بالفعل من قصص نجاح للاستثمارات التركية داخل المنطقة الاقتصادية، والتي تبرهن على قوة هذه الشراكة وفاعليتها. وأوضح أن المنطقة الاقتصادية توفر فرصًا واسعة للاستثمار في مجالات متعددة، تمتد من الصناعات الثقيلة إلى السلع الاستهلاكية والمواد التقنية، مؤكدًا حرص الهيئة على فتح قنوات مباشرة للتعاون مع الشركات التركية بما يعزز الشراكات الاستراتيجية ويخدم مصالح الطرفين في مجالات التصنيع والتصدير.

وعقب اجتماع المائدة المستديرة، عقد / وليد جمال الدين سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من كبرى الشركات التركية المهتمة بالاستثمار في مصر، شملت شركات:تيكنوروت (Teknorot-OIB)، الرائدة في تصنيع مكونات الأنظمة الحركية الأساسية لقطع غيار السيارات؛ وميتيكس (Metyx) التي تعمل في إنتاج المنسوجات التقنية والمواد المركبة لقطاعات مثل السيارات والطاقة والإنشاءات

بالإضافة إلى شركة كورتيكس (Korteks) لإنتاج خيوط البوليستر؛ وشركة أرزوم (Arzum) للأجهزة الكهربائية المنزلية؛ وأوتوم (Otom) لإكسسوارات ومفروشات السيارات؛ وإتش داش (İÇDAŞ)، وهي شركة تركية كبرى تعمل في قطاع الطاقة وادارة الموانئ والصناعات الثقيله؛ وأخيرًا شركة عبدي إبراهيم (Abdi Ibrahim) للمستلزمات الصحية.

الجدير بالذكر أن جولة رئيس الهيئة في تركيا، تشمل لقاءات مع اتحادات صناعية كبرى وزيارات ميدانية لعدد من المصانع والموانئ، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة للترويج لفرص الاستثمار الصناعي واللوجستي التي توفرها مناطقها الصناعية وموانئها البحرية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.