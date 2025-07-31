الاقتصاد السعودي ينمو 3.9% في الربع الثاني من 2025
سجل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من 2025 على أساس سنوي، مقابل نمو بنسبة 3.4% في الربع الأول.
نمو ملحوظ للأنشطة النفطية
ووفقًا للتقديرات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7%، فيما سجلت الأنشطة النفطية ارتفاعًا بنسبة 3.8%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.6% على أساس سنوي.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية، التي أسهم بنحو 2.7% في النمو الإجمالي، مما يعكس استمرار التحسن في أداء القطاعات غير المعتمدة على النفط.
وأسهمت الأنشطة النفطية بنحو 0.9%، بينما بلغت نسبة إسهام الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات 0.1% و0.2% على الترتيب.
وعلى أساس ربعي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي – بعد التعديل الموسمي – نموا بنسبة 2.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. ويُعزى هذا النمو إلى صعود الأنشطة النفطية بنسبة 5.6%، في أعلى وتيرة لها منذ الربع الثالث من عام 2021، إلى جانب نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6%. في المقابل، تراجعت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.8%.
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