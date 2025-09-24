بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

كشف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، سر تمكُّن الإعلامي باسم يوسف، من تغيير رؤية الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، من الداعم والمساند للاحتلال الإسرائيلي والمدافع عنه، إلى المساند للجانب الفلسطيني، ضد ما يقوم به الاحتلال.

سر تمكن باسم يوسف من تغيير رأي بيرس مورجان

وأكد المهندس نجيب ساويرس، أن سر تمكن باسم يوسف من تغيير رأي بيرس مورجان من الداعم للاحتلال إلى داعم لفلسطين، أنه “يرجع إلى أن باسم دارس للتاريخ وقارئ للأحداث”، ووصفه بـ “المحلل الرائع”، وأنه يقدم ذلك بشكل جيد لأن لديه “خفة الدم المصرية”.

بيرس مورجان وباسم يوسف، فيتو

وقال المهندس نجيب ساويرس، في تغريدة عبر منصة “إكس”، عن إمكانية باسم يوسف تغيير رؤية بيرس مورجان: “نعم فهو دارس للتاريخ، وقارئ للأحداث، ومحلل رائع، علاوة على خفة الدم المصري…”.

وجاءت رؤية المهندس نجيب ساويرس ردًّا على إحدى المتابعات، التي قالت: “أعتقد باسم يوسف كان له دور كبير في تحول بيرس مورجان من مناصر الكيان إلى العودة إلى الصواب.. والصراحة مقدم البرنامج المذيع فنان لم يقاطعه أبدًا مثل ما يفعل المذيعون العرب، رائع بالفعل، هدوؤه وتركيزه وإنصاته. لا تزال آثار هذا اللقاء مع باسم يوسف تلقي ظلالها على العقل الأوربي أنه الحوار الأكثر تاثيرًا في العالم حتى هذه اللحظة غير الكثير من الأفكار لديهم.. برافوا باسم يوسف”.

بيرس مورجان أنقلب علي إسرائيل

جدير بالذكر أن بيرس مورجان، الإعلامي البريطاني الشهير، الذي دافع طويلًا عن “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”، خرج حاليًّا بكلمات جريئة ليشرح سبب تغيير موقفه من الاحتلال قائلًا: “لست وحدي، معظم من دافعوا عن إسرائيل يؤكدون أنها تمادت في ذلك”، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو إبادة وتطهير عرقي أمام العالم بأسره.

كما قال بيرس مورجان: “حكومة نتنياهو وجدت في السابع من أكتوبر فرصة رائعة لتحقيق حلم التطهير العرقي”، مضيفًا: “معظم من دافعوا عن إسرائيل في بداية الحرب يعتقدون أنها تمادت كثيرًا”، كما أشار مرجان إلى استهداف الاحتلال للصحفيين “قتلوا صحفيين أكثر مما قُتل منذ الحرب العالمية الثانية”، وجادل بيرس مورجان في رواية الاحتلال أمام السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن قتل الصحفي “أنس الشريف”، الأمر الذي يُعد انقلابًا في الرأي العام العالمي على السردية الإسرائيلية.

إنقلاب الرأي العام العالمي على السردية الإسرائيلية:



خلال مقابلة تلفزيونية ظهر الصحفي البريطاني بيرس مورغان (مؤيد سابق لإسرائيل) وهو يحاور وزير إسرائيلي، وقد ضيق عليه الخناق وأحرجه بكم هائل من الأسئلة حتى كاد أن يفقد الوزير اليهودي أعصابه.



العالم أجمع أصبح يعرف حقيقة إسرائيل.



وخلال مقابلة تلفزيونية ظهر بيرس مورجان (مؤيد سابق لإسرائيل) وهو يحاور وزيرًا إسرائيليًّا، وقد ضيق عليه الخناق وأحرجه بكم هائل من الأسئلة، حتى كاد يفقد الوزير اليهودي أعصابه، وقال مورجان له: “تلعبون دائمًا دور الضحية”.

