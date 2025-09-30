الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السجن 5 سنوات لعامل أصاب جارته بعاهة مستديمة في الظاهر

محكمة جنايات القاهرة،
محكمة جنايات القاهرة، فيتو

 قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات، كما قضت بمعاقبة نجله بالحبس 6 أشهر، لاتهامهما بالتعدي على جارهما وإصابه زوجته بعاهة مستديمة في منطقة الظاهر بالقاهرة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في 25 مارس الماضي تشاجرا مع جارهما بسبب خلافات الجيرة، فعقدا العزم على الانتقام منه، ومن أجل ذلك أعدا سلاحا أبيض عبارة عن سنجة وماسورة حديدية، ثم افتعلا مشاجرة مع جارهما وزوجته وتعديا عليهما بالأسلحة سالفة البيان، مما تسبب في إصابة الزوجة بعاهة مستديمة تمثلت في فقدانها الإبصار بعينها اليمني بنسبة 35 %.

تلقت مباحث قسم شرطة الظاهر بلاغا من الأهالي يفيدون بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن خلافات جيرة نشبت بين عامل وابنه ورجل وزوجته تعدي خلالها الطرف الأول على الطرف الأخير بالضرب بأسلحة بيضاء فأصابوهما إصابات بالغة.

عقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية في ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة منطقة الظاهر قسم شرطة الظاهر الظاهر النيابة العامة

مواد متعلقة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة وتعدٍ على طلاب مدرسة بالجيزة

ضبط المتهمين بقتل عامل خردة في مشاجرة بالقليوبية

الأكثر قراءة

رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: وقفية ساويرس تخدم الطلاب غير القادرين للأبد

قرارات جمهورية حاسمة مرتقبة، اعرف التفاصيل

تداعيات زلزال القمة 131، مستقبل فيريرا مع الزمالك يدخل دائرة الخطر

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون (صور)

مفاجأة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

أبرزها الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، مواعيد مباريات الجولة العاشرة بالدوري المصري

دلالة على أمراض خطيرة، جمال شعبان يكشف سر التعب والإرهاق من أقل مجهود

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

خدمات

المزيد

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لحماية وعي الشباب، الجامع الأزهر يحذر من الآثار السلبية لمواقع التواصل

أبرزها حكم وجوبها عن الراتب الشهري، 4 مسائل هامة لا تفوتك عن زكاة المال (فيديو)

عباس شومان: الإسلام سبق المواثيق الدوليَّة في رعاية حقوق ذوي الإعاقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads