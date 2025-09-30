السجن 5 سنوات لعامل أصاب جارته بعاهة مستديمة في الظاهر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات، كما قضت بمعاقبة نجله بالحبس 6 أشهر، لاتهامهما بالتعدي على جارهما وإصابه زوجته بعاهة مستديمة في منطقة الظاهر بالقاهرة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في 25 مارس الماضي تشاجرا مع جارهما بسبب خلافات الجيرة، فعقدا العزم على الانتقام منه، ومن أجل ذلك أعدا سلاحا أبيض عبارة عن سنجة وماسورة حديدية، ثم افتعلا مشاجرة مع جارهما وزوجته وتعديا عليهما بالأسلحة سالفة البيان، مما تسبب في إصابة الزوجة بعاهة مستديمة تمثلت في فقدانها الإبصار بعينها اليمني بنسبة 35 %.

تلقت مباحث قسم شرطة الظاهر بلاغا من الأهالي يفيدون بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن خلافات جيرة نشبت بين عامل وابنه ورجل وزوجته تعدي خلالها الطرف الأول على الطرف الأخير بالضرب بأسلحة بيضاء فأصابوهما إصابات بالغة.

عقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية في ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

