انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الثلاثاء، الموافق 30 سبتمبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، كما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

كما تستعرض “فيتو” كذلك سعر الكتكوت هجين، وسعر الكتكوت البلدي، وسعر الكتكوت جيل ثان، وسعر الكتكوت كب، وسعر الكتكوت الروس، وسعر الكتكوت روزي، وسعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 22 إلى 31 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 18 و18.5 جنيه.

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 21 إلى 22 جنيها.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 19 إلى 20 جنيها.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 13 جنيها إلى 14 جنيها.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 14 جنيها إلى 15 جنيها.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 63 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

بلغ سعر كتكوت أربو نحو 29 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 30 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت روس / روص نحو 28 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 30 جنيها.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيها.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيها.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 28 جنيها.

أسعار البط صغير العمر

فيما استقرت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، كالآتي:

تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 33 إلى 34 جنيها. تراوح سعر بط فرنساوى من 12 جنيها إلى 13 جنيها. تراوح سعر بط محلي من 35 إلى 36 جنيها.

