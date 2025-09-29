الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الكتكوت اليوم
سعر الكتكوت اليوم

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الإثنين، الموافق 29 سبتمبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، كما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور. 

أسعار الكتاكيت اليوم

كما تستعرض فيتو كذلك سعر الكتكوت هجين، وسعر الكتكوت البلدي، وسعر الكتكوت جيل ثان، وسعر الكتكوت كب، وسعر الكتكوت الروس، وسعر الكتكوت روزي، وسعر كتكوت آي آر.

 سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 25 إلى 32 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 18 و18.5 جنيه. 

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح  سعر كتكوت ساسو بيور بين 21 إلى 22 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 19 إلى 20 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 13 جنيها إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 14 جنيها إلى 15 جنيها.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 65 جنيها.
سعر الكتكوت اليوم
سعر الكتكوت اليوم

أسعار الكتاكيت 

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كتكوت أربو نحو  30 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 31 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت روس / روص  نحو 29 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 30 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 28 جنيها.

أسعار البط صغير العمر

 فيما استقرت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور،  كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 33 إلى 34 جنيها.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى من 12  جنيها إلى 13 جنيها.
  3. تراوح سعر بط  محلي من 35 إلى 36 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكتكوت الابيض سعر الكتكوت الأبيض سعر الكتكوت الابيض اليوم اسعار الكتكوت اسعار الكتاكيت سعر الكتاكيت اليوم سعر الكتكوت الساسو سعر الكتكوت ساسو بيور سعر الكتكوت البلدى سعر الكتكوت كب سعر الكتكوت روص سعر الكتكوت روزي بورصة الدواجن بورصة الدواجن اليوم سعر البط اليوم أسعار البط اليوم سعر الكتكوت سعر الكتاكيت

الأكثر قراءة

غرق السودان يثير الرعب، والنشطاء: كارثة غير مسبوقة والفيضانات إنذار مخيف لانهيار سد النهضة (فيديو)

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

بعد إصدار الإنذار الأحمر، خبير موارد مائية يكشف تأثير فيضان السودان على مصر

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات الكودية الحديثة

جنون الذهب، ارتفاع كبير فى الأسعار بالصاغة

ضبط 5 سيدات و3 رجال داخل نادٍ صحي لممارسة أعمال منافية للآداب بالتجمع

تزامنا مع لقاء السيسي وبن زايد، رأس الحكمة تتصدر قائمة أهم الاستثمارات الإماراتية بمصر

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

تفاصيل أولى جلسات النواب في دور الانعقاد السادس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة خلف إمام نسي أنه غير متوضئ؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم الإهانة في المنام وعلاقته بالتعرض للضغوط والمشاكل الكثيرة

دار الإفتاء: ارتداء الرجل أسورة من الفضة لا يجوز لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads