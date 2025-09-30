مغامرات دون كيشوت ورقصة عصفور طل من الشباك لمواهب الباليه بالأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا للواعدين بفصول الباليه بمركز تنمية المواهب يضم باليهى دون كيشوت وعصفور طل من الشباك تصميم وإخراج الدكتورة منال زكريا وإشراف فنى للدكتور محمد عبد الستار وذلك فى الثامنة مساء الخميس 2 أكتوبر على المسرح الكبير.

حفل باليه مركز تنمية المواهب

يأتى العرض فى إطار خطط وزارة الثقافة ودار الأوبرا لإعداد جيل جديد من النابغين فى مختلف ألوان الفنون الجادة ويؤديه أكثر من ٦٠ موهبة واعدة فى فن الباليه حيث يروون قصة باليه دون كيشوت للموسيقار العالمى لودفيج مينكوس والتى تدور فى ثلاثة فصول حول شخصية دون كيشوت أثناء مطالعته حكايات الفرسان ثم يستغرق فى النوم ويدخل في أحلام المغامرات البطولية للفرسان، وبعد استيقاظه يقرر القيام بمغامرة مصطحبًا مساعده وتتوالى الأحداث التى تنتهى برقصة عصفور طل من الشباك.

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي، كما تم إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.

