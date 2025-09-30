الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
عبور 304 شاحنات مساعدات إماراتية عبر معبر رفح خلال شهر سبتمبر

معبر رفح البري، فيتو
 شهد معبر رفح البري خلال شهر سبتمبر عبور 304 شاحنات محمّلة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها صهاريج مياه وسيارات إسعاف بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية والهلال الأحمر الإماراتي، وفي إطار الدعم المتواصل للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

 وتنوعت المساعدات بين مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية، بما يساهم في تعزيز صمود الأسر المتضررة وتخفيف معاناتها.

كما شمل الدعم الإماراتي عبور 22 صهريج مياه و5 سيارات إسعاف عبر معبر رفح البري، لتلبية الاحتياجات العاجلة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة داخل القطاع، حيث يتم توزيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية بمصر.

محافظ شمال سيناء يتفقد المدرسة اليابانية بالعريش

محافظ شمال سيناء: دعم المواطنين المتضررين من أعمال الإزالات الجارية بمحيط ميناء العريش

 ويأتي هذا الجهد ضمن سلسلة من القوافل والبرامج الإغاثية التي أطلقتها الإمارات بشكل متواصل عبر معبر رفح البري، تأكيدًا على التزامها بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الإنسانية.


ويشرف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية المتواجد في مدينة العريش بمصر على تحميل المساعدات بشكل دقيق، ومتابعة عمليات إيصالها عبر معبر رفح، وضمان وصولها إلى المستفيدين في قطاع غزة بالتنسيق مع مصر.

